La puntata del sabato del Grande Fratello di ieri, 9 dicembre, ha regalato una serie di colpi di scena, a partire dall’eliminato. L’appuntamento era infatti eliminatorio ed il televoto attivo ha riservato non poche sorprese non solo tra gli inquilini ma anche nel pubblico da casa. Ovviamente non sono mancati i nuovi nominati al termine della lunga 25esima puntata.

Grande Fratello, eliminato del 9 dicembre

I protagonisti del Grande Fratello finiti in nomination erano Anita Olivieri, Mirko Brunetti, Perla Vatiero e Sara Ricci. Per il pubblico e per gli inquilini, era quasi ovvia l’eliminazione di Sara Ricci, ed invece a sorpresa si è salvata per prima. E’ stata poi la volta di Perla, lasciando così allo scontro finale Anita e Mirko.

A sorpresa, l’eliminato della puntata è stato proprio Brunetti. Ed ecco quali sono state le percentuali: Perla 40%; Sara 21%; Anita 20% e Mirko 19%. Un’eliminazione che ha lasciato tutti a bocca aperta, comprese le due ex di Mirko, Perla e Greta.

Le nomination

Durante la puntata del Grande Fratello di ieri, come di consueto si sono svolte anche le nomination. Massimiliano, Letizia, Rosy e Fiordaliso sono stati i preferiti dalla Casa; Beatrice è stata invece la preferita da Cesara Buonamici.

Marco ha nominato Sara.

Anita ha nominato Vittorio.

Vittorio ha nominato Perla.

Perla ha nominato Sara.

Giuseppe ha nominato Marco.

Sara ha nominato Marco.

Paolo ha nominato Sara.

Grecia ha nominato Perla.

Letizia ha nominato Sara.

Fiordaliso ha nominato Sara.

Rosy ha nominato Perla.

Massimiliano ha nominato Vittorio.

Beatrice ha nominato Sara.

A finire in nomination sono stati: Marco, Perla, Sara e Vittorio. Come anticipato da Signorini, Tra loro il concorrente meno votato, come annunciato da Alfonso Signorini, sarà il primo candidato alla prossima eliminazione.