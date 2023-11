Sabato 2 dicembre andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello, ed in vista del prossimo appuntamento non può mancare il consueto quesito: chi vuoi salvare tra i concorrenti in nomination? L’ultima è stata una nomination ricchissima di nomi. Il quesito aperto riguarda, nel dettaglio, ben nove concorrenti: Vittorio, Alex, Anita, Beatrice, Fiordaliso, Giuseppe, Massimiliano, Paolo e Rosy.

Grande Fratello: chi salvare? Il nuovo sondaggio

Dopo l’ultimo televoto eliminatorio e che ha visto uscire Angelica Baraldi con una differenza di un solo punto percentuale rispetto a Rosy Chin, è già tempo di un nuovo televoto che vede coinvolti ben nove protagonisti di questa edizione del Grande Fratello.

Nel dettaglio troviamo nomi di primo livello: Vittorio, Alex, Anita, Beatrice, Fiordaliso, Giuseppe, Massimiliano, Paolo e Rosy. Chi si salverà e chi, invece, risulterà essere il meno votato?

I due concorrenti più votati dal pubblico saranno immuni fino alla prossima eliminazione. Spetterà proprio ai telespettatori l’ultima parola. In fondo all’articolo troverete il consueto sondaggio nel quale esprimere la vostra preferenza.

Vi ricordiamo però che i canali ufficiali ai fini del televoto saranno: sms, app Mediaset Infinity, smart tv abilitate, sito ufficiale. Buon voto!

Grande Fratello: chi vuoi salvare? Nove concorrenti in nomination Vittorio Menozzi

Alex Schwazer

Anita Olivieri

Beatrice Luzzi

Giuseppe Garibaldi

Massimiliano Varrese

Paolo Masella

Rosy Chin Vota