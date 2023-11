Greta Rossetti è una nuova concorrente del Grande Fratello. L’ipotesi, nell’aria da diverse settimane, si è concretizzata ieri sera nel corso della diretta del reality, dopo la proposta da parte di Alfonso Signorini che ha fatto seguito al confronto avuto prima con Perla e poi con Mirko.

Nel corso della 22a puntata del Grande Fratello, è stato dedicato ampio spazio al ‘triangolo’ formato da Mirko, Perla e Greta. Le due donne hanno avuto un confronto in studio molto intenso ma anche intelligente, durante il quale si sono chieste scusa a vicenda.

Greta ha poi avuto un confronto a distanza con Mirko che tuttavia ha faticato a vedere ancora come il suo fidanzato. In questa occasione però, la Rossetti ha deciso di porre fine alla relazione.

E’ stato in quel frangente che a Signorini è venuto il colpo di genio: proporle l’ingresso come concorrente del Grande Fratello a partire dalla puntata del 2 dicembre. Dopo averci pensato su, Greta ha accettato:

Innanzitutto sono tanto delusa da lui, perché mi aspettavo un semplice ‘scusa ho capito di essere innamorato di Perla’. Sono dell’idea che da ogni esperienza negativa bisogna trarre il positivo. E sicuramente io non mi rinnegherò questa esperienza per lui, perché non se lo merita. Quindi assolutamente sì.