Grande Fratello Nip e Vip senza trash? Non proprio… almeno secondo le ultime indiscrezioni della rete che vorrebbero nel cast un iconico attore degli anni ’80 che, sicuramente, strizza l’occhio al contenuto un po’ discutibile di cui Pier Silvio Berlusconi voleva sbarazzarsi.

Secondo Deianira, infatti, nel cast del Grande Fratello potrebbe entrare anche Alvaro Vitali, re delle commedie sexy all’italiana degli anni ‘80 (e famoso per aver interpretato il mitico Pierino al cinema e in TV).

Cosa ne pensate?



Tuttavia, il nome di Alvaro Vitali, non è la prima volta che salta fuori. Nel 2022, anche Dagospia lo aveva menzionato:

A Mediaset già si pensa alla nuova edizione del Grande Fratello Vip, il reality andrà in onda in autunno su Canale 5 con la conduzione di Alfonso Signorini. I lavori per la formazione del cast sono appena iniziati ma nella lista dei possibili ingressi figura anche il nome dell’attore comico Alvaro Vitali.