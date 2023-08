Claudia Koll nella Casa del Grande Fratello? Secondo un’indiscrezione di Deianira, la celebre attrice potrebbe entrare nel loft di Cinecittà che aprirà i battenti dal prossimo 11 settembre sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset.

Claudia Koll al Grande Fratello? L’indiscrezione

“Papabile concorrente al Grande Fratello è Claudia Koll. La sua storia ci incuriosirebbe molto. Dal ruolo di protagonista in “Così fan tutte” e il cliché della femme fatale, alla conversione religiosa e l’impegno nell’apostolato dell’attrice romana”, scrive Deianira sul suo account ufficiale di Instagram.

Anche in questo caso, essendo una notizia ufficiosa, vi consigliamo di prenderla con le pinze.

Nel frattempo, secondo Amedeo Venza, il GF avrebbe rifiutato la richiesta di Arianna David, ex Miss Italia ed ex protagonista dell’Isola dei Famosi.

Concorrenti GF, arriva una smentita: cast ed i nomi ufficiali

Nel corso degli ultimi mesi, sono spuntati alcuni grandi nomi della musica italiana del passato: da Marcella Bella a Fiordaliso e Donatella Rettore.

La prima non si è ancora pronunciata, la seconda dovrebbe essere in tour fino ad ottobre mentre Donatella Rettore ha smentito la sua partecipazione così come hanno riportato i colleghi di Biccy:

Confesso è vero, a settembre per la gioia di non so chi, parteciperò al Grande Fio de na mi****a Show. Se parteciperei al Grande Fratello? No! Ma non ho nulla contro chi lo fa. Io sono troppo nervosa, mi annoio e sono claustrofobica.

Per quanto riguarda le certezze del cast, vedremo: Alex Schwazer, Grecia Colmenares e Giampiero Mughini.

Molto probabili anche: Rosanna Fratello, Ciro Petrone, Samira Lui, Corrado Tedeschi e Claudia Koll.