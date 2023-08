Due storici ex del Grande Fratello, Ferdinando Giordano e Angelica Livraghi, nel corso della loro partecipazione all’undicesima edizione del reality si innamorarono nella Casa e fecero sognare gli spettatori. Una storia, la loro, che però una volta finito il programma fu destinata a finire.

Ferdinando e Angelica sorprendono sui social

Dopo la fine del Grande Fratello, Angelica ritrovò l’amore ma la relazione con Simone durò dieci anni prima di giungere al capolinea. L’ex gieffina però adesso sorprende e si fa immortalare nuovamente insieme al suo ex compagno di avventura al GF.

Ferdinando e Angelica si sono resi protagonisti di un selfie, come riportato dai colleghi di Biccy, poi postato su Instagram, in cui l’ex gieffino le dà un bacio in guancia. Ma cosa c’è tra i due?

Con molta probabilità tra i due ex protagonisti del Grande Fratello sarebbe rimasta una bella amicizia, come dimostrato anche un anno fa, quando si resero protagonisti di una diretta Instagram in cui si scambiarono un bacio a stampo sulle labbra (video in apertura).

“Abbiamo iniziato a risentirci, poi è venuto da me in toeletta a portare il suo cane Kleo. Siamo amici ed è bello così”, ha spiegato Angelica ai suoi follower.