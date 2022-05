Rivoluzione in corso a X Factor 2022 sia sul fronte della giuria che della conduzione. Lo abbiamo già notato con i primi tre nomi dei giudici ufficiali ed a quanto pare la tendenza sembrerebbe confermarsi anche per il quarto giudice in attesa dell’ufficialità e per la conduzione. Ludovico Tersigni potrebbe lasciare il suo posto ad una conduttrice, nonché ex vincitrice del medesimo talent.

X Factor 2022, cambia tutto: giuria e conduzione, le indiscrezioni

Le ultime indiscrezioni sul fronte X Factor 2022 giungono da due portali molto informati: da una parte TvZoom e dall’altra TvBlog. Il primo, ieri, dopo l’annuncio di Dargen D’Amico come terzo giurato dava per certa anche la presenza di Rkomi a completare la giuria del talent.

Un nome avanzato anche dal secondo portale televisivo e che andrebbe così a sostituire Manuel Agnelli. Anche lui, come Dargen, arriva dall’ultimo Festival di Sanremo con il pezzo “Insuperabile”. Si legge in merito:

Il nome di Mirko è stato accostato al programma di Sky dal sito Tvzoom e TvBlog è in grado non solo di confermare ma anche di corroborare questa ipotesi. Dovrebbe essere dunque Rkomi il quarto giurato di X Factor 2022 insieme a Fedez, Ambra e Dargen D’Amico.

In merito alla conduzione, ancora una volta i due portali concorderebbero con l’ipotesi di un nome al femminile alla guida del talent di Sky. A tal proposito TvZoom avanzava due possibili proposte, entrambe papabili, ovvero Victoria Cabello e Francesca Michielin. Il nome di quest’ultima, invece, sembrerebbe essere il predestinato secondo il portale di Blogo. Francesca, dopo la vittoria nel 2012 di X Factor e dopo aver diretto l’amica Emma Marrone a Sanremo potrebbe esordire alla conduzione del talent, dopo aver già debuttato alla conduzione nel programma di Sky Nature, Effetto terra.

A questo punto si attendono conferme ufficiali ma l’intero cast, al momento, appare davvero esplosivo! Che ne pensate?