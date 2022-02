Nella quarta serata del Festival di Sanremo 2022 dedicata alle cover, Emma sorprenderà portando Baby One More Time di Britney Spears, in duetto con Francesca Michielin. Si tratta di una esibizione che rappresenta un vero e proprio omaggio alla pop star internazionale, con la sua prima vera hit datata 1998.

Emma e Francesca Michielin nella cover di Britney Spears

In una intervista al quotidiano La Stampa, Emma ha spiegato perché ha scelto di portare sul palco dell’Ariston proprio una cover di Britney Spears:

Non sarà solo un omaggio a una diva del pop, ma la soddisfazione di un desiderio: farò il tifo per Britney anche dal palco di Sanremo. Ho seguito tutta la sua causa legale e quando ho saputo di quel padre padrone che per anni l’ha chiusa in una gabbia dorata per poi sfruttarla mi sono venuti i brividi. Sono stata totalmente vicina al movimento #FreeBritney e ora che lei è libera sono felice.

Un omaggio che ad Emma sembra starle particolarmente a cuore. In merito la cantante salentina ha aggiunto:

Sia io che Francesca Michielin, che sarà la mia direttrice d’orchestra e ha subito abbracciato il progetto della cover, siamo da sempre delle “poppettare” orgogliose e fan di Britney; in più il testo del pezzo è fortissimo. Della situazione che ha vissuto se ne è parlato tanto e ripeto, quando ho ascoltato l’audio del momento in cui le è stato finalmente permesso di parlare davanti al giudice, mi sono scese le lacrime. La sua situazione ha avuto un peso artistico e umano incredibile soprattutto pensando a quelle donne che hanno vissuto disagi e continuano a viverli tuttora perché vessate da padri padroni, compagni violenti, familiari senza scrupoli, amici parassiti. Era una bambina, una ragazza giovanissima quando proprio partendo da questo brano ha cambiato la storia della musica pop mondiale e il padre, la persona che dovrebbe esserti più vicina, aiutarti, consigliarti per il meglio, l’ha vessata e trattata come un oggetto.

Sulla versione che porterà, in duetto con Francesca Michielin, Emma ha spiegato che si tratta di un riarrangiamento per riuscire a coinvolgere tutti gli elementi dell’orchestra ed anticipa: “Sarà uno spettacolo”.