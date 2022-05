Dargen D’Amico giudice di X Factor 2022: è ufficiale!

Il terzo giudice ufficiale di X Factor 2022 è Dargen D’Amico: è ufficiale! Il cantante va ad aggiungersi ai nomi finora emersi, ovvero all’amico Fedez, che ha annunciato nelle passate settimane il suo ritorno “a casa”, e all’attrice Ambra Angiolini, al suo esordio nei panni di giudice del talent show di Sky.

Dargen D’Amico terzo giudice di X Factor 2022

Per Dargen D’Amico si tratta di una ulteriore conferma dopo il successo registrato all’ultimo Festival di Sanremo con la hit “Dove si balla”. Il suo nome era circolato già nei giorni scorsi tra i rumors relativi a X Factor 2022 ma ora trova piena conferma anche dagli account social del talent musicale.

Adesso mancherebbe solo la conferma del quarto giudice per completare la rosa dei giurati del programma musicale. Al momento si era parlato di una conferma di Manuel Agnelli ma non è escluso un cambio radicale che potrebbe vedere anche la sua sostituzione.

La nuova edizione di X Factor prenderà il via il prossimo autunno ed avrà bisogno di una svolta decisiva per poter attrarre nuovo pubblico. Il talent sarà come sempre trasmesso da Sky Uno e in streaming su NowTv, in attesa della data di partenza che, secondo TvBlog.it potrebbe essere fissata a giovedì 15 settembre.

Le Audition, prima tappa del programma, si registreranno il il 4, 5, 7, 8 e 12 giugno all’Allianz Cloud di Milano.