Fedez, intervistato per Il Corriere della Sera, ha svelato perché ha deciso di fare pace con J-Ax e chiarire anche con Rovazzi. Spazio pure per delle riflessioni sul tumore al pancreas, dopo la scoperta un paio di mesi fa.

L’operazione è andata bene, il tumore è stato preso in tempo e al 90% va tutto bene. Mi sono stati rimossi cistifellea, duodeno, una parte di pancreas e dell’intestino. Dall’esame istologico si è visto che non ci sono micro metastasi, motivo per cui non ho dovuto fare chemioterapia. Sono molto fortunato.

Dopo il tumore Fedez ha detto che le sue priorità sono cambiate:

Fedez ha annunciato un evento benefico in quel di Milano il prossimo 28 giugno e al suo fianco di sarà J-Ax.

Dopo la rottura del sodalizio i due artisti non si parlavano da 4 anni:

Per me è stato fondamentale averlo vicino. Il giorno in cui, dopo un normale controllo, hanno trovato la massa tumorale avevo appuntamento con lui, quindi è stato tra i primi a saperlo, dopo la mia famiglia. La prima volta che ci siamo parlati di nuovo (lui aveva anche bloccato il mio numero), siamo stati al telefono per sei ore, in cui abbiamo tirato fuori tutto. Ma i tempi erano maturi per andare oltre e concentrarci su quello che di bello c’era stato nella nostra amicizia.