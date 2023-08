Giulia Tramontano, “Alessandro Impagnatiello evirato in carcere”: la bufala dell’ex gieffina – VIDEO

Aggiornamento ore 15.50: la notizia che vi abbiamo riportato e di cui prendevamo le distanze si è rivelata una grossa bufala. E’ Il Riformista a scriverlo in questi frangenti:

Fioccano le smentite per la fake news lanciata sui social dall’ex gieffina Guendalina Canessa. Lei intenta a farsi la piega dal parrucchiere lancia l’enorme bufala sui social […]. Non sappiamo quale sia la fonte della Canessa ma sicuramente sappiamo che le ha fatto prendere un grosso granchio.

Ed ancora:

Bocche cucite dai centralini del carcere di San Vittore che non rilasciano nessuna dichiarazione in merito. A smentire invece categoricamente la notizia è il garante dei detenuti del Comune di Milano Francesco Maisto raggiunto dai nostri microfoni: “Non è vero nulla, si tratta di una grandissima bufala. Impagnatiello sta bene e si trova in un reparto separato del carcere e monitorato” .

Cronaca rosa e cronaca nera non si differenziano solo per un “semplice” colore. E non possono – né dovrebbero a tutti i costi – diventare momento di “gossip” dal parrucchiere.

Spesso il gossip e la cronaca nera tendono a confondersi in modo inquietante, rischiando di diventare un tutt’uno. E’ quanto accaduto nelle passate ore sul profilo Instagram dell’ex concorrente del Grande Fratello, Guendalina Canessa, che dal salone di bellezza dove era alle prese con una piega, ha svelato una notizia a dir poco sconvolgente relativa ad uno dei casi di nera del momento più agghiaccianti.

Giulia Tramontano, le rivelazioni di Guendalina Canessa su Impagnatiello

Il caso in questione è quello della giovane Giulia Tramontano, la 29enne uccisa a Senago (Milano) due mesi fa. La giovane era incinta del piccolo Thiago, che sarebbe dovuto nascere proprio in questi giorni. A macchiarsi dell’orrendo assassinio, il compagno e padre del piccolo che portava in grembo, Alessandro Impagnatiello, reo confesso.

L’uomo, in carcere, sarebbe stato aggredito da alcuni detenuti. E’ quanto ha riferito Guendalina Canessa in un suo video attraverso le sue Instagram Stories, con tanto di dettagli inediti e, come spiega, non ancora emersi ufficialmente (e dei quali noi prendiamo ovviamente le distanze):

Mi è appena arrivata una notizia e ve la voglio immediatamente comunicare: vi ricordate quel ragazzo, Alessandro, che ha ucciso la fidanzata Giulia? Quella vicenda che mi ero presa molto a cuore. Bene… ho appena scoperto che i carcerati gli hanno tagliato il pise**ino… come posso dirlo in modo… sì, i gioielli… gli hanno tagliato tutto, anche le pa**e. E poi le guardie però lo hanno salvato perché stava avendo una emorragia. Non voglio aggiungere altro, giudicate voi.

C’è molto poco da giudicare, in realtà. Affidarsi alla legge del taglione non è mai giustizia ed appartiene ad una logica arcaica incentrata sulla cultura della vendetta e destinata a portare a scenari ancora più drammatici in quanto basata sul principio del voler combattere la violenza con altrettanta violenza.

La Canessa è poi tornata sull’argomento in una successiva storia, e tra una bega legata al passaporto e una riflessione sul costo dei biglietti aerei ha aggiunto:

La notizia non è uscita, internamente me l’hanno detto, ciò è all’interno. Questo è quanto […] Questo è quello che mi è stato detto. È una notizia interna, che però non è ancora uscita.

L’ex gieffina ha quindi concluso il suo intervento con il gesto scaramantico delle dita incrociate.

Questa ovviamente è stata la ricostruzione fatta da Guendalina Canessa e che, è bene sottolineare, al momento non troverebbe conferma da fonti ufficiali.