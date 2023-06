Giulia Tramontano poteva non essere l’unica vittima di Alessandro Impagnatiello: se ne parla a Chi l’ha visto

Il caso di Giulia Tramontano sarà al centro della nuova puntata di Chi l’ha visto, in onda nella prima serata di oggi 7 giugno su Rai3. Federica Sciarelli ripercorre le tappe del giallo, con tutte le ultime novità che saranno snocciolate nel corso della serata in diretta.

Il caso di Giulia Tramontano a Chi l’ha visto

Nel corso della puntata odierna di Chi l’ha visto non mancherà l’ampia parentesi sul giallo di Senago (Milano) e sulla drammatica storia di Giulia Tramontano. La 29enne di origini napoletane, incinta al settimo mese, poteva non essere l’unica vittima di Alessandro Impagnatiello.

Secondo chi indaga, il 30enne reo confesso del delitto avrebbe infatti potuto uccidere anche l’altra donna con la quale intratteneva una relazione, se quest’ultima non si fosse rifiutata, per paura, di farlo entrare in casa quando lui, appena mezz’ora dopo l’omicidio di Giulia, le chiese con insistenza di poterla vedere.

Le ultime news sul giallo di Senago

Sebbene Impagnatiello abbia respinto con forza la premeditazione, pare proprio che dopo la perquisizione nell’abitazione di Senago si sia sempre più rafforzata l’ipotesi investigativa che non si sia affatto trattato di un delitto d’impeto.

Un paio di settimane prima dell’omicidio di Giulia Tramontano, come spiega TgCom24, il compagno avrebbe cercato su Internet gli effetti del veleno per topi nell’uomo. E dalla perquisizione nell’abitazione in cui la coppia conviveva sarebbe stato trovato anche del topicida, sequestrato insieme ad un ceppo di coltelli che conterrebbe l’arma del delitto indicata dallo stesso indagato ed altro materiale utile ai fini delle indagini. Elementi che andrebbero ad alimentare la tesi della premeditazione.