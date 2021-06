È online da oggi il videoclip di “In un’ora”, il nuovo singolo di Shade con protagonista Giulia Salemi. La nuova hit del rapper è anche la canzone di Love Island Italia, il programma condotto da Giulia De Lellis su Discovery+.

Giulia Salemi protagonista del video di Shade

Shade, con all’attivo 11 dischi di platino e 3 dischi d’oro, è tornato con un brano dalle sonorità fresche ed estive che mette in luce ancora una volta la sua capacità di saltare tra generi differenti, dal rap al pop.

Il video è scritto dallo stesso Shade insieme a Cristofer Stuppiello e Matteo Grandi, per la regia di Federico Santaiti, riporta all’immaginario cinematografico proprio dei videoclip dell’artista, in un mondo in cui l’atmosfera della sitcom anni ‘50 si fonde perfettamente ai colori di mitologiche avventure dei pirati.

Il video è arricchito dalla presenza di Giulia Salemi, l’ex gieffina che indossa i panni della protagonista femminile dopo lo spoiler su Pierpaolo Pretelli di cui vi abbiamo scritto di recente.

Abbiamo una hit? Secondo me sì!