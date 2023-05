Da settembre si apriranno i battenti dell’ottava edizione del Grande Fratello Vip che andrà in onda su Canale 5. Il reality show sarà nuovamente condotto da Alfonso Signorini e, con molta probabilità, Giulia Salemi sarà la nuova opinionista al fianco di Orietta Berti.

Giulia Salemi opinionista del Grande Fratello Vip: Signorini commenta

Sonia Bruganelli, secondo le indiscrezioni sempre più massicce, potrebbe essere sostituita da Giulia Salemi. A “confermare” questa ipotesi ci ha pensato Alfonso Signorini che ha commentato un post dell’ex gieffina.

Giulia aveva scritto un lungo post di saluto in occasione della finale del Grande Fratello Vip. Questo contenuto social è stato commentato da Signorini in modo molto particolare:

Lo leggo dopo due mesi. Ma il tempo passa in fretta e tanti mesi ci aspettano. Con le tasche piene (non solo di ricordi…).

La Salemi, come ben sapete, durante la settima edizione del GF Vip aveva occupato un posto importante in studio riportando in diretta il “sentiment” dei social.

Da settembre sarà la nuova opinionista?

Riescono a guardarsi così anche mentre girano un adv🤏🏽❤ #prelemi pic.twitter.com/fKVbWjyjfi — DG (@Daniela_Galea) May 9, 2023