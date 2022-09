Ciò che sta accadendo nella Casa del GF Vip 7 contro Marco Bellavia ha davvero dell’incredibile. Un branco contro un solo uomo, “reo” di avere delle fragilità evidenti e di aver chiesto aiuto. Giulia Salemi, regina dei social e punto di riferimento in studio, non è riuscita a restare distaccata davanti a quello che si sta consumando in queste ore nella spiata dimora ed ha voluto dire la sua schierandosi pubblicamente dalla parte del Vippone.

Giulia Salemi si espone: dalla parte di Marco Bellavia

C’è chi ha preferito nominare Marco Bellavia con l’intento di farlo tornare a casa e fargli in questo modo un favore, ma in realtà l’intento sembrerebbe essere un altro. La mancanza di empatia registrata in gran parte dei Vipponi nei confronti di un argomento delicato e importante quale la salute mentale ha lasciato senza parole gran parte degli utenti social e non solo.

Già ieri sera Giulia Salemi non è riuscita a restare in silenzio davanti alla reazione dei Vipponi contro Marco, esponendosi su Twitter:

Questa mattina l’argomento resta ancora caldo e Giulia ha dimostrato nuovamente tutta la sua sensibilità sul tema e l’empatia nei confronti di una persona che ha voluto manifestare tutte le sue debolezze e fragilità. A tal proposito ha voluto mandare un messaggio partendo da un momento suo di grande sofferenza ma che ha rappresentato il punto di svolta, nella speranza che anche per Bellavia possa essere lo stesso.

Ci sono momenti nella vita che dobbiamo vivere come punti di svolta. Segnali che devono servire a darci forza, non ad abbatterci.

Oggi sono più forte grazie a quei momenti.

Forza Marco❤️#GFvip pic.twitter.com/7D75kCIgwH — Giulia Salemi (@GiuliaSalemi93) September 30, 2022

Brava Giulia! Passano gli anni e le edizioni del GF Vip ma lei dimostra di essere sempre quella persona speciale, empatica e sensibile di sempre. Una rarità, insomma.