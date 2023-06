Giulia Cavaglià verso la Casa del Grande Fratello 8? A quanto pare, l’ex tronista di Uomini e Donne potrebbe entrare in gioco dopo la mancata partecipazione dello scorso anno.

Lo scoop è stato lanciato da Amedeo Venza che ha voluto evidenziare anche il presunto motivo della rottura con Federico Chimirri (anche se lui, in privato con Deianira, sosteneva di non aver fatto nulla di male):

Pare che la bella Giulia Cavaglià è in lizza per i casting del prossimo GF Vip / Nip. Quindi devo dedurre che tutta sta manfrina del tradimento subito non è altro che una scusante per lasciare il fidanzato?!

Non poteva dirgli tranquillamente: senti, io devo provare ad entrare al GF quindi TI LASCIO! Senza metterlo in croce così! Anche perché (sempre secondo alcune indiscrezioni) anche quest’anno si punterà a creare coppie nuove all’interno della Casa più spiata d’Italia!