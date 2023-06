Dopo essere stata ripresa mentre faceva la pipì in giardino dal suo ex ed aver “minacciato” una compagnia aerea di fargli causa, Giulia Cavaglià ci ricasca di nuovo ed annuncia sui social di essere stata tradita dal suo fidanzato ma di non voler raccontare nulla.

Giulia Cavaglià tradita dal fidanzato? Lo scherzo finisce male

“Ho appena scoperto che il mio fidanzato mi tradisce. Quindi si ci siamo lasciati. E gradirei non avere alcuna domanda sull’accaduto”, scrive Giulia Cavaglià.

Ed io mi domando: se non vuoi che ti vengano fatte delle domande, per quale diavolo di motivo lo stai condividendo con quasi 600mila follower?

sfondo nero quando una coppia si molla sfondo rosso quando si molla e di mezzo ci sono corna, prendo appunti pic.twitter.com/60N9rjTWIN — Paola. (@Iperborea_) June 5, 2023



Il suo fidanzato, con l’italiano di mio nipote quando faceva la prima elementare, scrive a Deianira (che condivide gli screen) dicendole che si trattava solo di uno scherzo finito male perché stavano litigando e voleva provocare in lei una reazione.

Io non so se piangere o ridere.

Leggete gli screen e preparate i popcorn.