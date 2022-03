Giucas Casella, ospite di Verissimo, ha parlato della sua esperienza con il Grande Fratello Vip: “Io volevo arrivare in finale e ci sono riuscito. Di vincere non me ne fregava niente!”.

Giucas Casella aveva previsto la vittoria di Jessica Selassiè?

Se avevo previsto la vittoria di Jessica? No… avevo fatto un altro nome. I miei poteri non stanno funzionando? No, non c’entra niente. Sono contento che ha vinto lei. Chi altro avrei voluto? In quel caso Davide, sì.

Il paragnosta svela di volere sposare Valeria, al suo fianco da 41 anni:

L’ho incontrata durante un premio che presentava insieme a Pippo Baudo. Quando l’ho vista è successa qualcosa. La incontravo, si parlava… lei faceva l’annunciatrice. Se sono pronto a sposarla? Certo, lo faccio! Entro la fine dell’anno lo faremo.

E per quanto riguarda i rapporti avuti in passato con gli uomini, Casella ha raccontato:

Ho avuto dei rapporti con gli uomini ma sono libero per l’amore ma non sono gay. Sono fluido? Che vuol dire? Certo… sono fluido allora. Amo gli uomini e le donne… si dice così? Bene!

Giucas ha chiesto se anche Silvia Toffanin lo fosse e la sua risposta è stata perfetta: