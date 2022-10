Giovanni Ciacci, Patrizia Rossetti, Elenoire Ferruzzi e Gegia sono stati chiamati in superled da Alfonso Signorini che, dopo la squalifica di Ginevra Lamborghini ha comunicato il secondo provvedimento del GF Vip in riferimento al caso di Marco Bellavia.

I quattro Vipponi che si sono macchiati di terribili offese nei confronti di Marco Bellavia sono stati messi di fronte al televoto. E’ stato il pubblico ad essere chiamato a stabilire a chi dare una seconda possibilità. A tal proposito Signorini ha commentato:

Come potete immaginare abbiamo riflettuto, abbiamo analizzato ore e ore di girati. Non è un processo ma purtroppo durante questi ultimi giorni sono andate in onda delle osservazioni che non possono essere accettate e che hanno suscitato lo sdegno di tantissimi italiani. Non è che siete cattivi e quelli fuori dalla supeled sono bravi. Però alcune frasi che avete pronunciato o alcuni atteggiamenti hanno profondamente indignato l’opinione pubblica e di questo dovete rispondere. Non sono frasi gravissime o condannabili in modo assoluto come quella pronunciata da Ginevra e per questo non si parla di squalifica immediata. Il pubblico che è comunque giudice sovrano del programma non si è indegnato.