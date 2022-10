Ginevra Lamborghini è stata squalificata dal Grande Fratello Vip 7 nella quinta puntata in diretta su Canale 5. La decisione comunicata da Alfonso Signorini, è giunta dopo poco più di un’ora dall’inizio dell’appuntamento che si è aperto inevitabilmente con l’ampia parentesi sull’abbandono di Marco Bellavia.

“Nessuno di voi era preparato a vivere questa situazione”, ha esordito Alfonso Signorini prima di comunicare il provvedimento preso dal GF Vip dopo aver illustrato il caso Marco Bellavia ai telespettatori ed agli stessi Vipponi. “Marco se n’è andato senza criticare nessuno di voi, anzi quasi chiedeva scusa ad ognuno di voi”.

Sonia è stata tra le prime a riconoscere con fermezza la presenza di un gruppo che ha definito branco e che si scagliava contro il singolo. A tal proposito l’opinionista, interpellata dal padrone di casa ha commentato:

So purtroppo per esperienza personale che il disagio psicologico può spaventare ed allontanare quando non si sa come affrontare, e loro erano entrati per fare un gioco, non sono stati scelti per le loro capacità empatiche. Ma oggi abbiamo dato la dimostrazione che il GF purtroppo rappresenta la realtà […] Anche in questo frangente ci sono stati gli str*nzi, hanno visto, giudicato e considerato ininfluente quello che pensava Marco.