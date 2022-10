Dopo la squalifica di Ginevra Lamborghini, altri provvedimenti sono stati annunciati nel corso della puntata del GF Vip. “E’ appena successa una cosa ignobile”, ha annunciato il padrone di casa in attesa dell’arrivo in studio di Ginevra. Una cosa che stupisce di questa pagina drammatica, lo ha spiegato Sonia Bruganelli: “Nessuno degli adulti si è sentito di dire a Ginevra esco con te”.

L’attenzione si è spostata su Gegia, tra coloro che nei confronti di Marco Bellavia si è comportata in modo duro ed inopportuno. Signorini ha commentato:

Abbiamo detto delle parole, sentito qualche vostro commento, ma a volte le parole credo non siano necessarie. Siamo andati in pubblicità ed ho sentito un’altra cazzata.

Gegia, infatti, durante la pausa pubblicitaria avrebbe detto: “Dovevamo tenercelo e sentire le cazzate che dice e dirgli bravo tesoro?”.

Signorini ha quindi ribattuto:

L’attrice ha tentato goffamente di giustificarsi:

L’ho sempre trattato bene e l’ho fatto stare nel mio letto anche perchè l’ho visto che era un po’ depresso […] Io gli sono stata sempre vicina. Io non ho mai detto che doveva uscire! Non gli ho detto vattene perché so che si paga una penale per andarsene!