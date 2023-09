Il caso di Giovanbattista Cutolo sarà al centro della prima puntata di Domenica In, oggi 17 settembre. La mamma del ragazzo ucciso a soli 24 anni, la signora Daniela Di Maggio, insieme ai tanti suoi amici e colleghi della Orchestra ‘Scarlatti Junior’. Ma chi era Giovanbattista Cutolo e come e da chi è stato ucciso?

Giovanbattista Cutolo, chi era il musicista 24enne ucciso a Napoli

Giovanbattista Cutolo, musicista 24enne, è stato ucciso a Napoli il 31 agosto scorso a seguito di una banale lite in Piazza Municipio. Il ragazzo è stato raggiunto da tre colpi d’arma da fuoco. Prima del delitto era stato coinvolto in una lite per futili motivi in un pub.

Ad uccidere Cutolo dopo uno scambio di battute per un motorino parcheggiato male, sarebbe stato un ragazzo appena 17enne, che ha poi confessato tutto alla polizia. Secondo il suo stesso racconto, Giovanbattista era girato di spalle quando sarebbe stato raggiunto dai tre colpi di arma da fuoco.

Al 17enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato contestata l’accusa di omicidio volontario aggravato dai futili motivi, detenzione, porto abusivo e ricettazione dell’arma.

Attualmente, come riferisce Fanpage.it, il mimorenne sarebbe stato trasferito in un carcere fuori regione proprio a causa del grande clamore che ha assunto la vicenda. Interrogato, aveva fatto ritrovare l’arma del delitto che, a suo dire, l’aveva trovata qualche giorno prima insieme agli amici ed era “di tutti”.