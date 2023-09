Ospiti Domenica In, da The Kolors a Matteo Garrone: il ritorno di Mara Venier

La trasmissione Domenica In riparte dal pomeriggio di oggi, 17 settembre 2023, con la sua 48esima edizione, la 15esima condotta da Mara Venier, nonché la sua sesta consecutiva. Lo storico programma di Rai1 si presenta anche oggi ricco di ospiti che si alterneranno in studio e si racconteranno al cospetto della padrona di casa, la quale, come dichiarato di recente, potrebbe essere alla sua ultima Domenica In.

Ospiti Domenica In, prima puntata del 17 settembre

L’appuntamento con la prima puntata stagionale di Domenica In è fissato alle ore 14 e ci terrà compagnia fino alle 17.10, in diretta su Rai1. Oltre all’intrattenimento ci sarà tanta attualità, come nel caso di Giovanbattista Cutolo, che sarà approfondito grazie alla presenza della madre, la signora Daniela Di Maggio. Giovanbattista era un giovane musicista 24enne ucciso a Napoli lo scorso agosto dopo una banale lite in Piazza Municipio. In studio interverranno anche tanti suoi amici e colleghi della Orchestra ‘Scarlatti Junior’.

Tornando all’intrattenimento, tra gli ospiti di Domenica In ci saranno anche tanti protagonisti della musica, a partire dai Pooh. Attualmente in tour, si esibiranno in studio con alcuni dei loro maggiori successi musicali. E poi spazio ai The Kolors che si esibiranno con la loro hit estiva Italodisco, ed ancora Matteo Bocelli, che presenterà in anteprima il suo nuovo singolo Fasi.

Protagonista di una lunga intervista sarà Carlo Verdone, che si racconterà tra aneddoti di vita privata e professionale. Con lui interverranno anche gli attori protagonisti della serie Vita da Carlo 2. L’attesa maggiore sarà però per Matteo Garrone, Leone d’Argento alla Mostra del Cinema di Venezia per il suo film “Io Capitano”. Con lui anche i due giovani attori senegalesi Seydou Sarr (Seydou) e Moustapha Fall (Moussa).