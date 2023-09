Si è tenuta oggi la conferenza stampa di presentazione della nuova edizione di Domenica In, a quanto pare l’ultima condotta da Mara Venier. Proprio la padrona di casa, a margine della conferenza ha reso una serie di interessanti dichiarazioni, parlando anche di Barbara d’Urso e di Giorgia Meloni.

Domenica In e le parole di Mara Venier in conferenza stampa

Mara Venier è indubbiamente la signora della domenica italiana e tra pochissimi giorni, il prossimo 17 settembre, la ritroveremo su Rai1, alla guida di Domenica In, storico contenitore pomeridiano di Rai1, in onda nel giorno di festa. Secondo la conduttrice, si tratterà della sua ultima edizione, nonostante l’affetto immenso degli spettatori nei suoi confronti.

Durante la conferenza di presentazione della nuova edizione di Domenica In, Mara Venier ha parlato degli ospiti della prima puntata. In merito all’attualità, in studio ci sarà Daniela Di Maggio mamma di Giovanbattista Cutolo. Per la parte più leggere, invece, saranno in studio i The Kolors, Matteo Bocelli, Carlo e Matteo Garrone con i protagonisti di Io Capitano.

Mara Venier è tornata poi a parlare di Barbara d’Urso; a Superguidatv ha svelato di aver invitato la collega per una intervista: “Ho invitato Barbara, il suo contratto scade a dicembre è probabile, spero che lei accetti il mio invito. Mi piacerebbe molto, da gennaio credo che lei potrebbe anche venire. È già stata invitata”. E su Giorgia Meloni, sebbene fosse tra le persone che avrebbe voluto intervistare, a quanto pare non potrà farlo in quanto la Rai non le concede interviste ai politici: “Mi piacerebbe farle una bella intervista da donna a donna”, ha commentato zia Mara.

Ma perché dovremmo credere, questa volta, che sarà davvero la sua ultima conduzione? Alla base ci sarebbero ragioni di natura familiare: “È un programma impegnativo, su cui lavoro dieci mesi l’anno e forse è giusto alla mia età che io stia più vicino alla mia famiglia, che passi più tempo con mio marito Nicola, che una parte dell’anno vive a Santo Domingo. Voglio godermi il mio amore, anche se leggo che ci stiamo separando, ma non me n’ero accorta”, ha ironizzato Mara.

Infine sul possibile nome di chi prenderà il suo posto, la Venier ha preferito non commentare per non fare un torto ai suoi colleghi.