Mara Venier sta per tornare con la sua Domenica In. Manca però ancora una settimana prima di poter vedere la conduttrice alle prese della nuova edizione dello storico contenitore festivo di Rai1. Il debutto è previsto per la prossima domenica 17 settembre, quando la conduttrice ed i suoi numerosi ospiti ci terranno compagnia nel lungo pomeriggio dell’ammiraglia Rai.

Quando inizia Domenica In? Il ritorno di Mara Venier

Per promuovere l’inizio della nuova edizione di Domenica In, Mara Venier si è resa protagonista di uno spot ad hoc nel quale replica a suo modo alle critiche.

Nel video in questione vediamo la conduttrice in pieno cantiere, con tanto di caschetto giallo in testa, in mezzo al caos che anticipa l’esordio della nuova edizione del programma. “Ma non dovevi andare in pensione?”, dice una voce fuori campo.

“Sì, dovevo, ma sono ancora qua!”, replica la Venier, lanciando quindi la consueta sigla sulle note della canzone di Vasco Rossi: “Eh già, io sono ancora qua!”.

Nei giorni scorsi Mara Venier, 72 anni, è intervenuta a “Gli incontri del Principe”, un ciclo di conversazioni all’hotel Principe di Piemonte di Viareggio. In quell’occasione ha raccontato un aneddoto interessante:

La Rai mi ha richiamata perché Domenica In traballava, cinque anni fa, ma anni prima mi avevano mandata via perché sostenevano che fossi troppo vecchia. Ma non ne voglio parlare, né voglio parlare di quel direttore di Rai 1 che lo aveva detto.

Un’umiliazione che la conduttrice veneta ha esorcizzato con l’ironia, come emerge dallo spot che anticipa il suo frizzante ritorno.