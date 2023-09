Barbara d’Urso a Domenica In dopo Mara Venier? La reazione: “E’ brava, può lavorare in Rai e ovunque” – VIDEO

Barbara d’Urso come Mara Venier? In qualche modo sì, sebbene ci siano stati ampi segnali che preannunciavano l’uscita di scena di Carmelita da Mediaset. Un ridimensionamento graduale e costante, come notato dalla stessa conduttrice, che si è ben presto ritrovata senza più programmi e con un contratto che terminerà il prossimo dicembre. Ma cosa ne pensa in merito Mara Venier?

Barbara d’Urso a Domenica In dopo Mara Venier?

La padrona di casa di Domenica In ci è già passata, dopo essere stata esclusa in passato proprio dalla conduzione dello storico programma domenicale di Rai1. Il motivo? Secondo il direttore dell’epoca, la sua età. Mara ormai apparteneva ad un certo tipo di tv per cui occorreva lasciare il suo posto.

Poi i primi scricchiolii per Domenica In e la richiamata, cinque anni fa, in seguito alla quale la Venier, malgrado il parere contrario del marito, avrebbe accettato di fare ritorno.

Intervistata da Stefano Zurlo durante un ciclo di incontri che si è tenuto il 26 agosto per la rassegna “Gli Incontri del Principe”, al Grand Hotel Principe di Piemonte di Viareggio, Mara Venier ha parlato non solo della sua esperienza, ma ha commentato anche ciò che è accaduto alla collega:

Io voglio molto bene a Barbara, siamo amiche da tanto, e credo che Barbara sia una grande professionista. Lei dopo di me a Domenica In? Mah il mio posto qualcuno lo dovrà prendere, io non ho problemi.

Incalzata dal giornalista, Mara ha ammesso di aver sentito Barbara dopo la conferma del suo addio a Pomeriggio 5: “Ci siamo scritte”. Ed in merito al futuro professionale dell’amica e collega ha concluso:

Beh certamente Barbara è stata una cosa che ha colto alla sprovvista lei e anche il pubblico. C’erano dei segnali, l’avevano ridimensionata Barbara, ma credo che possa essere un passaggio. Barbara è una brava conduttrice, può lavorare in Rai, ovunque, bisogna rispettare chi ha fatto bene il proprio lavoro e Barbara è brava.