Ieri i concorrenti del Grande Fratello Vip 7 hanno festeggiato il compleanno di Ginevra Lamborghini. Durante la festa, le “vibes lesbo” si sono diramate nell’aria e le fan delle Rosmello (Dyane e Rosalinda) hanno già la loro nuova coppia preferita formata dalla sorella di Ginevra e Nikita Pelizon.

Vibes lesbo tra Ginevra e Nikita al GF Vip

“Voglio dire una cosa: sono veramente felice di compiere questo numero importante e questa esperienza con voi. Non lo dimenticherò mai, vi voglio bene!”, ha affermato Ginevra Lamborghini nel corso dei festeggiamenti.

Dopo il brindisi, le canzoni e la torta di compleanno, i vipponi si sono spostati in giardino e Ginevra si è avvicinata a Nikita, sotto lo sguardo “sconvolto” di Antonino Spinalbese che ha prontamente commentato la scena.

“Apri un po’ le gambe che ti atterro sulla fre”, ha affermato la Lamborghini. Antonino, in sottofondo ha commentato: “Ragazze stasera… non lo so, sono sconvolto”, poi qualcuno ha aggiunto: “La storia lesbo piace…”.

molto curiosa di capire come tradurranno in portoghese, per le brasi, apri un po’ le gambe ti atterro sulla frepic.twitter.com/3xPmvX54yo — Paola. (@Iperborea_) September 24, 2022

Saffo quando insegnava nel tiaso sull’isola di Lesbopic.twitter.com/KSD5TRC7Vi — Paola. (@Iperborea_) September 24, 2022