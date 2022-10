Ginevra Lamborghini ospite di Casa Chi, ha svelato gli attuali rapporti con la sorella Elettra (e ci sono belle novità) ed ha parlato pure degli altri concorrenti del Grande Fratello Vip, cominciando da Edoardo Donnamaria.

Non credo che stia facendo il gioco migliore per se stesso ma in generale vedo tutti un po’ arrabbiati e incarogniti e meno propensi a condividere.

Ginevra Lamborghini ha parlato anche di Antonino, Giaele e Antonella:

Se Antonino piace di più ad Antonella o Giaele? A tutte e due! Lui è desiderato più che voluto davvero. Lo stanno un po’ manipolando. Vedo tante dinamiche attorno a questo ragazzo ma non sono sue e lo stanno depistando.

Lui non è così. Giaele l’ha puntato fin da subito per avere un triangolo o qualcosa… non so veramente cosa voglia questa ragazza perché non vedo nemmeno interesse nel conoscerlo, non si chiedono nulla ma si fanno solo compagnia.

Antonella lo sta utilizzando per degli atteggiamenti molto infantili che coinvolgono anche Edoardo che io sinceramente avrei abbandonato all’età di 14 anni. Io questo modo di utilizzare le persone non l’approvo, non mi piace perché ci vedo troppe dinamiche sporche.