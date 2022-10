La reazione di Elettra Lamborghini dopo la squalifica di Ginevra al GF Vip

Ginevra Lamborghini, ospite di Casa Chi, ha svelato quali sono i suoi attuali rapporti con la sorella Elettra e qual è stata la sua reazione dopo la squalifica dal Grande Fratello Vip.

Giovedì sera Marco Bellavia sarà ospite nello studio del Grande Fratello Vip e, proprio per questo motivo, Ginevra Lamborghini ha anche svelato cosa gli dirà quando lo rivedrà dopo la squalifica:

Cosa gli dirò? Sicuramente gli ripeterò quello che già gli ho scritto e gli chiedo scusa con tutto il cuore per quello che è stato un brutto scivolone, una frase infelice e non volevo ferirlo.

Ed in merito alla sorella Elettra Lamborghini, Ginevra ha svelato quale è stata la reazione dopo la sua squalifica dal GF Vip:

Se mia sorella ha festeggiato la mia espulsione nella Casa? Tante persone pensano che tra noi ci sia una faida in atto, un odio e quasi una goduria se una sta male.

Anche Elettra non prova sentimenti negativi per me. Abbiamo dei problemi da risolvere tra di noi, c’è tanta incomprensione. Il disprezzo che ho sentito negli anni passati sto iniziando a capirlo perché probabilmente mi sono comportata in modo sbagliato.

Non ha per niente esultato perché in realtà lo so. Qualche uccellino di famiglia mi ha comunicato la sua vicinanza alla mia situazione. Si è aperto uno spiraglio e da lì si può incominciare a lavorare.