Ginevra e Elettra Lamborghini sono state in TV insieme. Tutto questo è accaduto nel corso del Grande Hermano Vip del 2017, edizione che ha visto tra i protagonisti anche la regina del twerking.

Nello studio del programma per accogliere Elettra, così come hanno prontamente notato i colleghi di Biccy.it, andarono mamma, papà ed anche Ginevra, sua sorella maggiore.

All’epoca le due sorelle non avevano ancora litigato e Ginevra sfoggiava un inedito taglio di capelli corto e faceva il tifo per Elettra anche in lingua spagnola.

Ragazze, vi prego: fate la pace ed incidete una canzone insieme.

faceva anche le storie in spagnolo per supportarla l’accento ti prego pic.twitter.com/h6pVViOlo3

Il motivo? Non lo so, ma credo non lo sappia neppure lei. Tutto è partito da una cavolata, non c’è stata una lite, c’è stata una rottura, un distacco. Ci hanno provato tutti in famiglia a farci riappacificare ma non c’è stato verso, lei non ha voluto sentire ragioni. Quindi da anni ormai festeggiamo il Natale separati.

Una parte di me è ancora molto arrabbiata però la verità è che ci soffro. Vorrei guardarla negli occhi e vorrei dirle “ma cosa stai facendo?”, “cosa stiamo facendo?”, ormai sono più di quattro anni che non ci parliamo, ma perché? Io le voglio bene e non posso pensare che i miei anni della maturità, in cui sto diventando donna, io e lei non ci conosciamo…