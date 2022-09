Quella tra Ginevra ed Elettra Lamborghini sarebbe una lite tra sorelle che andrebbe avanti da tanto e che potrebbe affondare le radici addirittura nella loro infanzia. Se n’è parlato ieri sera, nel corso della diretta del GF Vip 7 e nonostante la diffida da parte di Elettra. I legali della cantante, infatti, hanno diffidato non solo il reality ma anche la stessa Ginevra, che si è detta in qualche modo sorpresa.

Ginevra, lite con Elettra Lamborghini: le rivelazioni di Giaele

All’indomani della puntata del GF Vip, Giaele De Donà, nuova Vippona, si è ritrovata a chiacchierare con Elenoire Ferruzzi e Sara Manfuso proprio di Ginevra, criticandone alcuni suoi atteggiamenti.

Giaele, in particolare, non avrebbe particolarmente gradito il suo voler essere spesso e volentieri al centro dell’attenzione ed il fatto di essere apparsa come fin troppo vittimista. Non è tutto: la neo concorrente non avrebbe apprezzato il fatto il modo in cui Ginevra avrebbe messo le mani avanti parlando del suo stato sentimentale già nel video di presentazione:

Mi fa ridere il fatto che sia arrivata dicendo in videoclip ‘mi sento single’ per non dire ‘sono single’, perché sapeva di non esserlo. Io lo sapevo ancor prima che lei lo dicesse. Mi sono già informata su tutto da buona pettegola.

Gli attenti amici di Twitter, inoltre, avrebbero intuito dalla diretta del GF Vip che Giaele conoscerebbe anche i veri motivi della lite tra Ginevra ed Elettra Lamborghini, sebbene sia stata poi prontamente censurata dalla regia proprio a causa della fresca diffida.

