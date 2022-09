Elettra Lamborghini, ha messo le mani avanti, diffidando il Grande Fratello Vip e sua sorella Ginevra che, una volta entrata nella Casa più spiata d’Italia, ha sempre parlato benissimo di lei.

Elettra Lamborghini diffida Ginevra e il Grande Fratello Vip

“Ci sta, conoscendola potevo aspettarmelo. Ma non me l’aspettavo, ho peccato di ingenuità”, ha affermato Ginevra una volta appresa la notizia. In questi primi giorni, la Lamborghini ha parlato del litigio tra sorelle:

Spesso sono stata io ad essere l’esclusa. Mio padre ci ha messo molto a confronto quando eravamo piccoline, le motivazioni vere vanno scavate nel nostro passato, è normale che lei sia cresciuta con una competizione, vorrei guardarla e dire cosa stiamo facendo. Ma io non ho rancore con lei.

Ginevra Lamborghini ha aggiunto:

Una vera motivazione, la più stupida alla quale aggrapparsi la possiamo anche trovare, ma nel profondo del mio cuore so che non è quella. La sua paura di essere oscurata da me, di essere prevaricata, quando ho iniziato a cantare. Non so se è così, ma potremmo farle insieme certe cose. Qualsiasi sia la sua scelta, però almeno diciamocele le cose, anche se mi deve mandare a quel paese, preferisco. La mia porta rimane sempre aperta, sempre. Le chiedo scusa, a volte mi sono comportata male nei suoi confronti, perché mi sentivo esclusa ero arrabbiata e di questo le chiedo scusa.

Se Elettra è in pace con se stessa e pensa di essere dalla parte della ragione, per quale motivo ha voluto diffidare la sorella? I grandi misteri della vita…