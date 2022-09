“Mi piacciono le donne”: Ginevra Lamborghini, coming out al GF Vip

Ginevra Lamborghini, dentro la Casa del Grande Fratello Vip, si sta rivelando già una ottima concorrente raccontando aspetti inediti della sua vita oltre il litigio con la sorella Elettra. Per questo motivo, tra una confidenza e l’altra, ha anche confidato di avere avuto delle storie pure con donne.

A me piaceva e mi sono lasciata andare, lei invece non se la viveva bene. Questa cosa le smuoveva dei disagi. Anche quando ci vedevamo e partivano dei gran limoni e delle gran palpate, quando poi c’era il momento di concludere no.

Alla fine c’è arrivata dopo un po’ ed è stato molto bello, però credo che abbia mantenuto un po’ di riserbo. Forse sensi di colpa. Non ero innamorata di lei, ma avevamo molta sintonia mentale, avevamo molta chimica e intesa.

Ma poi ho capito che lei aveva troppi problemi e ho preferito staccare per non renderla tossica. Sapevo che sarebbe andata a schifio. Non ci sentiamo più, ma se ci vediamo ora è tranquilla.