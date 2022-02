Gianmaria Antinolfi, intervistato a Casa Chi, ha fatto delle precisazioni sulla sua breve relazione con Belen Rodriguez ed ha raccontato se ha fatto l’amore con Sophie Codegoni nella Casa del Grande Fratello Vip.

“Un figlio da Belen?”, le precisazioni di Gianmaria Antinolfi

Smentisco categoricamente. Non ho avuto proprio il tempo per far pensieri del genere. Io trovo che Belen sia una donna di un carisma incredibile. È simpatica, una grande signora. Ho un ricordo bellissimo di lei ma non ho avuto proprio il tempo per fare pensieri del genere. Venti giorni, un mese…

Gianmaria ha svelato di fare il tifo per Jessica, vincitrice dell’intera edizione del Grande Fratello Vip.

L’ex concorrente ha parlato pure di Sophie: hanno fatto l’amore dentro la Casa più spiata d’Italia?

La risposta è stata molto chiara:

Se ho fatto l’amore con Sophie? Assolutamente no. Te lo dico proprio onestamente, no. Non abbiamo fatto nulla di questo e l’assicuro, non è facilissimo.

Interrogata sulla faccenda, anche Rosalinda Cannavò ha svelato di non aver fatto l’amore nella Casa proprio perché non è così facile come invece potrebbe sembrare.

Durante la lunga intervista si è parlato molto anche di Federica Calemme e la storia procede a gonfie vele anche fuori dalle quattro mura della Casa del GF Vip.

Ecco il video dell’intervista.