Giulia Latini, ex “rivale” in amore di Soleil Sorge, ospite del GF Vip Party, ha ringraziato l’attuale concorrente del Grande Fratello Vip: “La gente non sa che io sono ancora in debito con lei, perché mi ha aiutata a scansare un fosso (Luca Onestini, ndr) e lei potrà confermarlo, sono sicura”.

Come ben ricorderete, Giulia Latini e Soleil Sorge hanno partecipato alla stessa edizione di Uomini e Donne con protagonista Luca Onestini che ha scelto l’italo americana.

A tal proposito Giulia, così come riportano le colleghe di Isa&Chia ha fatto sapere:

Io e Soleil non ci siamo mai conosciute proprio, abbiamo fatto quei sei mesi di programma in cui per forza di cose eravamo una contro l’altra e poi se devo essere sincera io nella vita reale non l’ho mai frequentata, quindi potenzialmente se non avessimo avuto la questione programma in mezzo sarebbe potuta essere una ragazza con cui sarei anche andata d’accordo.

Non abbiamo mai legato, lei è molto molto provocatrice, è rimasta così nel tempo: era così a Uomini e Donne, è stata così all’Isola ed è così al Gf. Poi ti dico che questo suo fare da st***za diverte anche. Io ho pensato, ha occasioni per farsi vedere buona e carina – perché sono sicura che lei questi lati da qualche parte li abbia – ma prosegue per la sua strada e non sfrutta questa occasione per mostrare un lato più tenero, che penso ci sia.