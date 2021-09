Gianmaria Antinolfi vuole abbandonare il GF Vip: ecco quando

A meno di due settimane dall’inizio del GF Vip, Gianmaria Antinolfi ha intenzione di abbandonare il reality. L’imprenditore napoletano, a quanto pare, avrebbe già esaurito tutti gli argomenti nella Casa e sarebbe pronto a fare ritorno alla sua vita di sempre.

A pensare sulla decisione di Gianmaria Antinolfi di lasciare il GF Vip 6 sarebbe quanto accaduto con Soleil Sorge negli ultimi giorni. Gli scontri avrebbero lasciato degli strascichi importanti e nelle ultime ore l’ex di Belen Rodriguez ha svelato quando abbandonerà il programma.

Forse la mancanza di “materiale” come lo ha definito lui stesso, o magari la piega che ha preso il suo rapporto con Soleil avrebbero spinto Gianmaria a tornare alla sua vita di sempre, quella da imprenditore che nulla avrebbe a che fare con la vita da Vippone nella Casa.

Ormai psicologicamente provato, Antinolfi ha rivelato ad Amedeo Goria l’intenzione di abbandonare sabato il reality. Domani, dunque, parteciperà alla puntata del venerdì su Canale 5 dove avrebbe intenzione di chiarire la sua posizione. Quindi il giorno successivo farà ritorno alla sua vita. Ma lo farà davvero?

per chi se lo stesse chiedendo

gianmaria vuole abbandonare perchè vuole tornare alla sua vita e lavorare ma non lo farà perchè:

-bisogna pagare la “penale” di 50k

-lo convinceranno a rimanere come con elisabetta l’anno scorso perchè è l’unica dinamiche interessante✨#gfvip

— JustTrash&Cringe🏃‍♀️ (@JustTrashh0) September 23, 2021