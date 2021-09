Gianmaria Antinolfi choc al GF Vip: ecco con chi farebbe sesso

Gianmaria Antinolfi è entrato nella Casa del Grande Fratello Vip con il preciso scopo di crearsi la “storiella” a favore di camera? Stanotte confidandosi con Alex Belli sono emersi alcuni dettagli choc.

Io avevo programmato di entrare qui e fare un macello, avevo programmato questo. L’ho detto a loro se mi date un po’ di materiale posso fare un po’ di casino… ma con chi lo faccio? Ci sono io e Sophie. Con Soleil abbiamo chiarito, ma io non provo più niente. Con le altre non so proprio con chi.

Antinolfi lo avrebbe già detto agli autori di non avere problemi in tal senso:

Io l’ho detto a loro, se mi date materiale posso farlo un po’ di casino ma se non mi mettete un paio di ragazze che mi piacciono, io che cazz* faccio? Anche se volessi fare un po’ di show, ma con chi? O sono tutte occupate o non sono il mio genere.

L’unica ragazza che pare rientrare nei canoni di Gianmaria è Sophie Codegoni:

Per me sarebbe fantastico essere completamente libero e trovare una qui dentro. Sai come passerei le giornate? Sul divano! Io qua dentro chiaver*ei sicuro, non mi farei proprio problemi. Andrei tranquillamente sotto le coperte. Tutti i miei amici mi hanno detto: “Chiavat* Sophie!”.