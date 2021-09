Jessica Selassiè e Miriana Trevisan si sono alleate contro Soleil Sorge? Le due sembrano essere dalla parte di Gianmaria Antinolfi nonostante i comportamenti soffocanti prima di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip.

Miriana Trevisan e Jessica continuano a sparlare Soleil Sorge

Lei da donna dice di essersi sentita ferita, si dispiace ma a lei di Gianmaria non gliene frega un cazz*.

In questo modo conclude il discorso Jessica in camera con Miriana Trevisan mentre la sorella Clarissa, piena come noi, esclama: “Ma stiamo ancora parlando di ‘sta stronz*ta?”.

jessica e miriana parlano di soleil e gianmaria, e clarissa che entra e dice che è stanca di sentir parlare sempre di loro è CINEMA!! #gfvip pic.twitter.com/TV6ZEkPyuu — soleilgiuliastanaccount (@MaiNaG1o1a) September 23, 2021

Secondo gli amici di Twitter, Jessica e Miriana avrebbero anche confidato che al posto di Soleil loro si sarebbero sentite lusingate dall’atteggiamento di Gianmaria che ha preso un aereo da Montecarlo a Capri solamente per andare da lei.

La Sorge, in più di una occasione, ha invece palesato gli atteggiamenti troppo soffocanti di Antinolfi ai limiti dello “stalking”: che motivo avrebbe di mentire tirando in ballo un argomento così serio se non avesse avuto realmente questa sensazione?

Sognare la totale alleanza tra donne sarebbe stato chiedere troppo, mi rendo conto. Per fortuna al GF Vip ci sono donne come Soleil Sorge, Manila Nazzaro, Jo Squillo, Carmen Russo e pure Raffaella Fico (per il momento rivalutata in positivo).

Jessica e Miriana che giudicano i sentimenti e le sensazioni che ha provato Soleil durante la relazione con Gianmaria.. posso dire che non si possono permettere perché è una cosa personale? POSSO O NO? #gfvip #gfvip6 pic.twitter.com/Xo1dUp7Cyu — Ste 22 ✨ (@Sterny2222) September 23, 2021