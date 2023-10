Scivoloni, parolacce, e poi i complimenti alla collega: si riassume così l’imbarazzante fuorionda con protagonista Andrea Giambruno, compagno della premier Giorgia Meloni e destinato a far discutere. E’ stato il tg satirico di Canale 5, Striscia la Notizia, a mettere alla berlina l’atteggiamento poco professionale del conduttore di Rete 4.

Il servizio di Striscia esordisce con la lista delle gaffe storiche messe a segno da Giambruna, dalle gaffe sul caldo torrido in cui ignora volontariamente la crisi climatica alle più clamorose sucasi di stupro e sul migranti. La vera chicca però, è stato il fuorionda durante il quale si concentra sulle critiche ricevute per il suo ciuffo ribelle:

Ma non mi rompessero il c… col ciuffo, già che ce li ho i capelli…c’ho 42 anni e qua dentro son tutti pelati. Ma non mi rompessero il c… – continua Giambruno – qui c’è gente che bestemmia in onda, si va a guardare il capello.

Dopo una ‘sistematina’ alle parti intime, se la prende con tal “Savoia”: “Che c… vuoi scusa?”. La parte più imbarazzante è quando, con passo felino, si avvicina alla collega per sciorinare una serie di elogi:

Per me l’unico giudizio che conta è quello della Viviana. Poi guarda la bellezza di questo blu estoril (riferendosi al vestito indossato dalla giornalista, ndr). No, non è blu Cina, si chiama Blu estoril, Blu Cina è una roba…a me sta sul c… la Cina. Si chiama Blu estoril, una donna acculturata come te. Blu Cina no, non ti si addice: tu sei superiore.

Mi è dispiaciuto vederti un po’ così ieri… Blu cina è robetta, blu estoril è un livello un po’ più alto… Sei una donna di un’intelligenza…ma perché non ti ho conosciuto prima? È incredibile.