E’ piuttosto evidente: la “nuova” preda nella Casa del Grande Fratello Vip potrebbe essere Nikita Pelizon. La modella è sicuramente una delle concorrente più controverse e “attenzionate” dentro e fuori la residenza più spiata d’Italia.

Giaele flirta con Onestini davanti a Nikita

Nikita, proprio in questi giorni, è stata presa di mira per il suo avvicinamento ad Antonella Fiordelisi, dopo delle passate polemiche che le avevano viste protagoniste in Casa.

Tuttavia, il loro avvicinamento non si discosta da ciò che, settimanalmente, accade al GF Vip: litigare con qualcuno, allontanarlo e poi fare di nuovo pace (e così via).

Anche Oriana all’inizio non sopportava ed ha parlato male di Giaele e Micol e adesso, a distanza di settimane, sono tutte e tre molto amiche.

Personalmente non apprezzo l’atteggiamento di Antonella ma non mi sento di puntare il dito contro Nikita per una cosa simile.

Giaele ed Oriana, molto amiche di Onestini, hanno incominciato a stuzzicare la Pelizon, come ha ammesso proprio la De Donà confidandosi con la venezuelana:

Oggi eravamo fuori, arrivo io, vedo che c’è Nikita seduta di fronte Onestini, vado e mi siedo in braccio a lui e inizio a fare la dolce. Poi lei se ne va, mi alzo, mi giro verso Onestini e dico: ‘Ok, il mio l’ho fatto’. E lui: ‘MI usi?’. Sì!

Se solo il GF Vip si decidesse a mandare in onda tutte le incongruenze di Onestini, in quella Casa si renderebbero conto che Nikita aveva ragione sul suo conto.

Per il resto, difendere una donna di fronte alle “cattiverie” di un uomo, mi basta per essere dalla sua parte, a prescindere da chi deciderà di avere al suo fianco durante il suo percorso al GF Vip.