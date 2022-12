Ginevra Lamborghini voleva rientrare nella Casa del Grande Fratello Vip proprio per chiudere dei cerchi. Stanotte, infatti, la cantante ha avuto modo di parlare con Giaele De Donà concludendo la discussione con un abbraccio.

Giaele, confrontandosi con Ginevra nella Casa del GF Vip, le ha svelato quale sarebbe stata la frase che realmente le ha fatto male sentire, vuotando il sacco:

C’è stata una frase, che quando l’ho sentita mi ha fatto ribollire il sangue… per giorni sono stata male per questa cosa e non ho più parlato di mia mamma per un mese.

Tu sei andata da Cristina dicendole che io volevo strumentalizzare la malattia di mia madre per passare come una vittima. Mi ha fatto male questa cosa, Di tutto ci siamo dette, sui soldi, sul conto in banca… ma quella è stata l’unica cosa… anche fuori, mi hai detto che sono una manipolatrice… non mi ha dato fastidio e la prendevo sul ridere.

Io ho sempre cercato di stare lontana da questa cosa, sopratutto per mia mamma. Quando mi hanno fatto parlare di lei, appena uscita dalla superled, Antonino mi ha detto che ero stata molto brava perché ero stata delicata… lui sa che io di mia mamma non riesco proprio a parlare perché non sono io quella.

Quindi quando tu mi hai detto quella frase lì mi ha fatto male e per un mese non ho voluto parlare di lei perché ho pensato che stessi dando veramente quel messaggio. E’ stata l’unica cosa che veramente mi ha dato fastidio.