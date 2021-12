Giacomo Voli ha vinto All together now 2021: sul palco anche la proposta di matrimonio – VIDEO

Giacomo Voli ha vinto All together now 2021. Nel 2014 il cantante ha partecipato alla seconda edizione di The Voice of Italy classificandosi in seconda posizione. A circa sette anni da questa (quasi) vittoria è arrivato l’effettivo trionfo.

Giacomo Voli ha vinto All together now 2021

E’ un premio al mio percorso. – ha svelato Giacomo dopo la puntata – Non ho parole. Io credo di aver tirato fuori una parte di me e scorre nel mio sangue perché ho avuto un esempio da mio nonno. Lui ha cantato questo brano (Nessun dorma, ndr) fino all’ultimo fino al suo ultimo fiato di vita. Spero lui sia in qualche modo felice di me, mi ha dato veramente tanto. 100.000 euro sono una cifra impensabile nella vita di un musicista. Cercare di capire se tra un mese potrò pagare e se potrò mangiare mi darà un po’ di tregua.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mediaset Infinity (@mediasetinfinity)

La proposta di matrimonio

Al secondo posto si è classificato Vincenzo Cantiello e al terzo Carola Campagna che ha ricevuto la proposta di matrimonio da parte del fidanzato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mediaset Infinity (@mediasetinfinity)

Cosa ha vinto Giacomo

Il premio finale di 100mila euro e la possibilità di realizzare una cover con la radio partner R101.