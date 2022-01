Giacomo Urtis ed il triangolo: nessun accenno al GF Vip, ecco a chi si riferiva (e non è Fabrizio Corona)

Nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini non ha fatto alcun accenno ai tanti (presunti) triangoli nati all’interno della Casa più spiata d’Italia. Compreso quello raccontato da Giacomo Urtis. Le recenti dichiarazioni del chirurgo dei Vip hanno destato non poco scalpore dentro ma soprattutto fuori il loft di Cinecittà.

Giacomo Urtis, a chi si riferiva quando parlava del triangolo?

Urtis, nel dettaglio, aveva dichiarato di aver avuto una storia con un uomo molto famoso ma anche con una donna, moglie del precedente, in quel di Milano. Una serie di scandalosi indizi avevano portato a ipotizzare che potesse trattarsi di Fabrizio Corona e dell’ex moglie Nina Moric.

Ma quest’ultima avrebbe categoricamente smentito (tirando in ballo Belen Rodriguez) mentre l’ex re dei paparazzi dopo averci giocato un po’ su aveva mostrato un certo fastidio. Ed anche secondo Ivan Rota e il franco tiratore Sor Rotella per Dagospia non si tratterebbe affatto dell’ex coppia.

Ecco cosa si legge, a proposito di triangoli, oggi su Dagospia nelle pillole di gossip: