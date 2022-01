Giacomo Urtis parla della querela di Miriana e fa delle precisazioni – VIDEO

Giacomo Urtis, ospite di Casa Chi, ha svelato le sensazioni a caldo dopo l’uscita dal Grande Fratello Vip: “Ti devi riprendere un attimo dallo choc”, facendo delle precisazioni dopo la querela ricevuta da Miriana Trevisan.

Giacomo Urtis parla della querela di Miriana

Essere in coppia con Valeria Marini l’ha penalizzato non poco, portandolo in nomination svariate volte. Ecco perché, se potesse tornare indietro Giacomo proseguirebbe il gioco come concorrente singolo:

In coppia con Valeria forse, alla luce di quello che è successo, mi dividerei. Avendo due caratteri diversi, all’interno della Casa un po’ mi ha penalizzato. Lei è molto buona e carina ma ha un carattere… quando litigava la nominavano e di riflesso toccava anche a me. Mi sarei separato, assolutamente. Anche perché litigavamo sempre, tra l’altro.

Urtis ha parlato anche di Nathaly Caldonazzo, tra le sue concorrenti preferite:

Un aggettivo per Nathaly? Il male, in maniera simpatica. Io ogni volta ridendo le dicevo ‘cattiva’. E’ una delle persone che mi ha fatto di più divertire in casa e ci siamo inventati tanti detti, voto 10.

Poi le precisazioni su Miriana:

Voto zero invece? Lo darei a chi mi ha querelato… Miriana. Anche perché io ho detto quella cosa perché lei continuava a dire che non aveva avuto nessuno da tanto tempo. Alla fine ho sbottato perché stava con un mio amico poco prima di entrare in Casa. Non volevo essere cattivo.