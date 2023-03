GF Vip 7, Nikita o Oriana? Antonella perde terreno: i sondaggi sul preferito

Mancano due settimane alla finale del GF Vip, ma c’è ancora spazio per parlare del preferito del reality. Come è cambiata la percezione del pubblico da casa rispetto ai Vipponi ancora in gara? Non ci resta che scoprire subito cosa dicono i sondaggi online.

Preferito Grande Fratello Vip 7: ecco chi è

Nikita ed Antonella sono state spesso presenti nei sondaggi sul preferito delle ultime settimane. In vista della nuova puntata del GF Vip, come è cambiato il parere ed il sostegno degli spettatori? Scopriamolo subito a seguire grazie ai risultati dei sondaggi contenuti sui principali portali.

Il sondaggio sul preferito del GF Vip di Reality House vede in cima alla classifica Oriana, prima finalista ufficiale della settima edizione. La venezuelana sbaraglia la concorrenza piazzandosi al primo posto con il 43% delle preferenze. A seguire troviamo Nikita con il 22% mentre Antonella è ferma al 17%.

Cosa dice invece il sondaggio ospitato da Grande Fratello Forum? In questo caso il preferito dopo la 42a puntata è Nikita Pelizon, seguita dall’amica Antonella Fiordelisi e a breve distanza la venezuelana Oriana.