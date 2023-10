Giuseppe Garibaldi, come un perfetto uomo medio, eterosessuale cisgender, cerca “vendetta” da Beatrice Luzzi, donna che non può “dominare” e che, anche dopo la nomination del Grande Fratello, gli genera evidente frustrazione.

Garibaldi attacca Beatrice: “Passa per santa ma non ha risparmiato nessuno”

Garibaldi sta tentando di fare terra bruciata nei confronti di Beatrice Luzzi e, tra una chiacchiera (al veleno) e l’altra, ha dichiarato che l’attrice avrebbe sparlato degli altri concorrenti, compresa Heidi Baci.

Se adesso non mandano i video che parla con Alex faccio un putiferio, io passo per la persona sbagliata ma lei mi ha parlato male di tutti non ha risparmiato mai nessuno.

Di tutti mi ha parlato male ed io sono sempre stato muto. Lei crea e distrugge. Non mi sono mai permesso di dire una parola contro di lei, non l’ho mai votata, l’ho sempre messa tra i preferiti.

Lei ha prima fatto la storia e poi l’ha distrutta. Non ha risparmiato nessuno qui dentro. Ha parlato male pure di Heidi. Lei adesso passa per la santa che io l’ho costretta a venire a letto ma io non mi sarei mai permesso è stata lei a venire.