Gabriel Garko è fidanzato? “Dopo coming out acchiappo meno”, e parla di Tommaso Zorzi

Gabriel Garko è stato il protagonista dell’ultimo numero del settimanale Chi, in occasione di una lunga intervista anticipata dalla cover del settimanale. L’attore ha svelato le ultime novità in merito alla sua attuale situazione sentimentale ed ha parlato anche di Tommaso Zorzi dopo i gossip sul loro conto.

Gabriel Garko parla della sua situazione sentimentale

Il cuore di Garko al momento non batterebbe per nessuna persona in particolare. E’ stato lo stesso attore a svelarlo tra le pagine del settimanale diretto da Alfonso Signorini asserendo:

Sono single: da quando mi sono dichiarato faccio molta più fatica ad acchiappare (ride, ndr).

Dopo le parole dell’opinionista dell’Isola dei Famosi, anche Garko fa chiarezza sul rapporto con Tommaso Zorzi:

Ci siamo visti a Milano e una volta a Roma, a casa di Stefania Orlando. Ora non è che ogni uomo che incontro sa un potenziale partner, eh?

Lo stesso Zorzi, ospite qualche settimana fa della trasmissione Verissimo aveva smentito le voci di un presunto flirt in corso con l’attore asserendo:

Io e Gabriel Garko? Tra noi c’è solo amicizia.