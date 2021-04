Cosa dietro l’amicizia speciale che coinvolge Tommaso Zorzi e Gabriel Garko? Il vincitore del Grande Fratello Vip ospite di Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo, finalmente vuota il sacco dopo la paparazzata di Chi Magazine.

“Io e Gabriel Garko? Tra noi c’è solo amicizia”. Così, Tommaso Zorzi smentisce le voci di un possibile flirt con l’attore ed ex volto dell’Ares.

L’opinionista de L’Isola dei Famosi ha poi spiegato come è nato il loro rapporto:

In studio con Zorzi, anche Elettra Lamborghini. La cantante crede alla versione fornita da Tommaso e ci tiene a sottolineare:

Naturalmente quel “qualcun altro” è Francesco Oppini:

Eh Francesco per me è ancora un tallone d’Achille, finisco sempre per parlare di lui. Lo sento spesso per fortuna, quindi non sento la mancanza del non sentirlo.