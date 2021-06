L’attore Gabriel Garko si sarebbe reso protagonista nei giorni scorsi di un curioso aneddoto raccontato da Santo Pirrotta, esperto di gossip, nel corso della trasmissione Ogni Mattina. A riferire l’indiscrezione sul celebre interprete di tante fiction di successo e non solo è Novella 2000 che ha ripercorso la vicenda che sarebbe fortunatamente terminata con un lito fine.

Gabriel Garko, piccolo malinteso per l’attore

Piccola disavventura per Gabriel Garko che, nei giorni scorsi, con un gruppo di amici avrebbe deciso di prendere un aperitivo in un bar di Milano. Probabilmente a causa di un malinteso, Garko ed i suoi amici sarebbero andati via dal locale senza pagare il conto. Santo Pirrotta ha lanciato l’indiscrezione raccontando:

Nei giorni scorsi Gabriel Garko è stato protagonista di un episodio un po’ spiacevole. Lui da qualche settimana è a Milano e lo si vede per le vie del centro, in un quartiere molto alla moda. È arrivato con un gruppo di amici a bere un drink, il famoso aperitivo milanese, e a un certo punto tutto il gruppo si è alzato senza pagare il conto. Pare che i camerieri abbiano rincorso il gruppo, e che alla fine un amico di Gabriel abbia saldato il conto.

La padrona di casa del programma di TV8, Adriana Volpe, così come lo stesso Pirrotta avrebbero prontamente fatto notare come si sarebbe trattato con ogni probabilità di un semplice malinteso, ed anche noi non avremo alcun motivo per dubitare del contrario.

In fin dei conti, se così fosse, a chi non è mai capitato di alzarsi dal tavolo dimenticandosi del tutto di pagare il conto o convinti di averlo già fatto?