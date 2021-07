E’ durata solo pochi mesi l’ultima storia d’amore di Gabriel Garko che lo scorso aprile aveva annunciato la fine della relazione con il 23nne Gaetano. All’epoca, infatti, l’attore torinese si era dichiarato single ed aveva ammesso di fare più fatica ad “acchiappare” dopo il coming out.

Gabriel Garko non è più single?

Di recente però è emerso un nuovo gossip in merito alla sfera sentimentale del bel Garko. L’ultima indiscrezione arriva da Ivan Rota per Dagospia, a distanza di appena un giorno dal suo 49esimo compleanno.

Per l’occasione Garko ha deciso di regalarsi un viaggio ed a quanto pare avrebbe trascorso il giorno del suo compleanno in dolce compagnia. Si legge in merito sul noto portale di Roberto D’Agostino:

Gabriel Garko si è regalato un lussuoso viaggio per il suo compleanno. L’attore ha appena spento quarantanove candeline e ha deciso di trascorrere qualche giorno sulle isole Azzorre, un arcipelago portoghese in mezzo all’Oceano Atlantico. Pare non da solo. L’attore ha condiviso con i suoi follower anche alcune immagini tra cui uno scatto in cui appare a cena in un ristorante mentre spegne la candelina messa sopra ad una mini-torta di compleanno. Pere che Garko abbia un ritorno di fiamma…

Chi sarà il fortunato? Al momento Gabriel non si sarebbe sbilanciato.